خطاب حزب الله
سارع حزب الله بعد انفجار 4 آب إلى نفي أية علاقة للحزب في الحادث المأساوي ، وقد تسلح الأمين العام للحزب بتقارير نشرت في الإعلام الغربي للرد على تقارير نشرت في وسائل إعلام عربية زعمت أنّ ما انفجر هو مخزن سلاح لحزب الله .
حتى الاميركان هم اتراجعوا عن هيدا الموضوع، انا شفت امس واليوم اغلب وسائل الاعلام الاجنبية والصحافة الاجنبية، خلص ما عاش في حدا على هيدي الموجة الا بعض المحطات في لبنان وبعض المحطات في العالم العربي.. يعني اللي بلشو بقيوا لحالهم بهذا الموضوع لأنو اي وسيلة اعلام او اي جهة في العالم حريصة على شيء من مصداقيتها حتى لو هيي على عداوة وحرب سياسية معك، بالنهاية لما بتلاقي انو الموضوع صار كذبا واضحا بيّنا كوضوح الشمس بينسحب وبروح بفتش على عنوان ثاني
7/8/2020
مسكين أو مش مسكين ؟
وذهب أمين عام حزب الله أبعد من ذلك عندما يتعلّق بالمسؤوليات مشيرًا إلى أنّ حزبه يعلم عن مرفأ حيفا أكثر مما يعرف عن مرفأ بيروت الذي يعرفون كيف تدار فيه الأمور ولا يتدخلّون فيه على الإطلاق.
في ناس قالوا طيب ممكن بتعرفوا بمرفأ حيفا أكتر ما بتعرفوا بمرفأ بيروت.. صحّ.. المقاومة، حزب الله، مسؤوليته الاساسية مقاومة.. حزب الله ممكن يعرف بمرفأ حيفا أكتر ما يعرف بمرفأ بيروت. مش مسؤوليته مرفأ بيروت.. بس مسؤوليته مرفأ حيفا لأنو هيدا جزء من معادلة الردع استراتيجية الدفاع عن لبنان.. لكن حزب الله لا عم يدير ولا عم يتحكم ولا بيتدخل ولا بيعرف كمان شو اللي عم يصير بمرفأ بيروت وشو موجود وشو مش موجود ومين كيف عم تندار الأمور هيدا الموضوع لا نعرفه ولا نتدخل فيه على الاطلاق
7/8/2020
ولكنّه عاد بعد عام ليشير إلى أنّ النيترات لو كان لحزب الله كان لديه القدرة على إخراجها من المرفأ وتخزينها في مخازنه !
مسكين حزب الله ما عنده مستودعات ينقل النترات عليها.. عنده مستودعات تتسع لعشرات الآلاف من الصواريخ ههه لكن ما عنده مستودعات يحط فيها هودي ال 2000 طن مثلا من النترات ولذلك هوي خلاهم بالمرفأ بالعنبر.. مسكين حزب الله صرله ست سبع سنين ما قادر يأمن أماكن لينقل النترات عليها مسكين حزب الله ما عنده وسائل نقل ما عنده شاحنات بده يستأجر شاحنة وسرفيس وشوفيرية اه اهه وسائقين لينقلوله لوين؟ عالجنوب دغري.. مسكين حزب الله
7/8/2021
نلتزم بالمعايير الأخلاقية أو لا نلتزم ؟!
في مقابل الاتهامات التي وجهت للحزب ، نوه حسن نصرالله أنّ حزبه التزم بالمعايير الأخلاقية في هذه القضية إحترامًا لعوائل الضحايا علما انه كان بوسعهم اتّهام الجماعات المسلحة في سوريا بتخزين النيترات ، ولكنه لم يفعل ذلك لأنهم لا يملكون الدليل .
نحنا كنا فينا نتعاطى بالمثل كان فينا من اليوم الاول والعالم بعدها عم تلم الشهدا تبعها وكنت بطلع انا عالتلفزيون وقول نحن نتهم نحن نتهم اللي قتلكم ولادكم وفجر البلد هم من يدعمون الجماعات المسلحة في سوريا الذي يحتاج الى النترات ليصنع منها مواد متفجرة لا حزب الله ولا القوات السورية اللي كان محتاج النترات ليصنع منها مواد متفجرة هني المسلحين بجرود عرسال بجرود القلمون وبالقصير والجماعات المسلحة في سوريا.. واللي جاب النترات هي الجماعات الداعمة اللبنانية والمعروفة بالاسماء والموجودة بالسلطة وموجودة بالاجهزة الامنية لكن نحنا.. وفينا نحمل مسؤولية وعندكم صوت وعنا صوت وعندكم تلفزيونات وعنا تلفزيونات وعندكم شبكة تواصل اجتماعي وعنا وعندكم منابر وعنا وبفوت البلد ببعضه.. هول بيتهموا هول وهول بيتهموا هول.. لكن نحن لم نفعل ذلك.. ولحد الان انا عم اضربها كشاهد بتعرفوا
7/8/2021
وهو كلام يختلف نسبيا عما قاله بعد أسبوع من انفجار 4 آب لما قال بأنهم في الحزب لا يملكون رواية عن التفجير ويتركون للتحقيق تحديد ما جرى :
طبعا نحنا حزب الله ليس لدينا رواية عن التفجير في مرفأ بيروت، يعني هلأ اذا واحد بدو يقول يا حزب الله انتو شو هي روايتكم، نحنا ما عنا رواية.. الرواية الصحيحة هوي اللي بقدمها من يقوم بالتحقيق ونحن لا نقوم بالتحقيق ولم نكلف بذلك ولم يكن مسؤوليتنا هي مسؤوليات الدولة والقضاء اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية . ونسمع الان انهم يستعينون بخبرات أميركية.. في مين قال انو بشرنا انو ال FBI جايين او اجوا، خبرات فرنسية وما شاكل، طيب.. نظريا في فرضيتين كبار، يعني يا هيك يا هيك بالحقيقة. الفرضية الاولى هي انو حادث عرضي وانو والله في نترا هودي النترات وفي حدهم مفرقعات وعم يلحموا الابواب والنار مشيت عالمفرقعات عملت حريق قام المفرقعات فقعوا قام المواد الترات انفجروا وحصل هيدا الانفجار وحادث عرضي والقصة هيي اهمال وفساد اداري وتقصير وعدم تحمل مسؤولية وغفلة وما شاكل. بالتالي يستبعد العمل التخريبي هاي فرضية والفرضية التانية لأ انو عمل تخريبي العمل التخريبي الو عدة أشكال في ناس حكوا عن طائرات في السماء قصفت هلأ سواءاً حربي أو مسيّر قصف هيدا حتى الآن ما في شي بيثبته وفي فرضية أخرى بالعمل التخريبي انو يكون حدا اجا تعمّد أن يحدث الحريق أو حط عبوة صغيرة ادت الى هذا الحريق الى هذا التفجير الى هذا الانفجار الانفجارات المتلاحقة طيب من يمكن أن يكون خلف هذا العمل التخريبي المتعمد ممكن الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية وممكن اسرائيل ما حدا بيقدر ينفي
14/8/2020
ولكن اللافت أنه وبعد هذا الخطاب بأيام قليلة أطلّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد عبر قناة الميادين ، متهما "بالتحليل السياسي" المجموعات المسلحة في سوريا باستخدام لبنان محطة لتخزين النيترات.
وكلنا هلأ بالتحليل السياسي عرفانين انو هيدي المواد لمن جاءت وكيف تعطل مسارها وبقيت اللي جابوها ما توفقوا فيها لان قد بدّن يعتدوا فيها على الناس ولو في سوريا هذا وجعلوا من لبنان محطة للنقل.. بكل الاحوال طريقهم الى سوريا قطعت من معركة القصير وتسكرت الطريق صار اللي بدو يسرق شوية من هالمواد سرق واللي بدو يهرب شوي هرّب وبقيت بقية مواد موجودة
18-8-2020
التقرير التقني
منذ ان نطلق التحقيق في إنفجار المرفأ ، كان التقرير التقني الشغل الشاغل لحزب الله ولطالما كان الكشف عن هذا التقرير مطلبا ملحا للحزب بذريعة ان من شأن صدور التقرير دفع التعويضات من شركات التأمين للمتضررين على ما زعمت سردية الحزب!
ندعوا الجهات المختصة هون بالتحديد أدع الجيش اللبناني لأنو هو الذي قام بالتحقيق التقني واستعان بخبراء من الخارج.. أدع الى الاعلان عن نتائج التحقيق التقني والفني، هلأ ما عم نحكي عن التحقيق القضائي ومين مسؤول، مين المدير ومين الوزير ومين رئيس الدائرة مين الأمني.. هيدا بحث تاني هيدا القضاء
30/8/2020
نثق بتقرير الFBI او لا نثق!؟
حتى أنه ذهب أبعد من ذلك ليعلن هو بنفسه نتائج التقرير التقني
وهم يعلمون أن تحقيق رسمي الجيش اللبناني وتحقيق فرع المعلومات والتحقيق الفرنسي وال FBI وكل الجهات التي شاركت وساهمت في التحقيق وصلت الى استنتاج واضح وهيدا موجود الان صار وعلني وموثق.. لا في صواريخ ولا في سلاح ولا في ذخائر في العنبر 12 وفي كل المرفأ.. ما في.. طيب وما في عمل من الخارج أنا ما عم استبق ما هوي لازم يعلن التحقيق ما بدو يعلن.. هلق برجعلو
7/8/2021
اللافت كان هنا استعانته بالأجهزة الغربية للتوكيد أنّ العنبر 12 لم يحتوي على صواريخ وذخائر ، علمًا أنّ الأمين العام لحزب الله نفسه شكّك سابقًا في مصداقية هذه الأجهزة مشيرًا إلى أنّ تدخّلها في التحقيق هو لتبرئة إسرائيل .
التحقيق مش انا بعمل تحقيق ولا انا بوجه اتهامات، ننتظر التحقيق اللبناني الرسمي، طبعا بين هلالين اذا جايين ال FBI يعني ما رح توصلوا اذا عنجد اسرائيل الها علاقة معناتها سيتم انقاذ اسرائيل من التهمة اذا ال FBI هني جايين يحققو…
14/8/2020
حث القاضي على مخالفة القانون
طلاع على اللبنانيين وقلهم اللي صرى بال اللي جرى بالمرفأ واحد تنين تلاتة أربعة خمسة وبناء عليه أنا رايح حدد المسؤولين وحبسهم وارفع عليهم دعاوى.. بتلاقي كل الشعب اللبناني معك
8/1/2021
على مدى سنة وعلى مدى أشهر طالبنا قاضي التحقيق السابق وقاضي التحقيق القاضي العدلي الحالي طالبناهم بأن ينشروا ملف التحقيق الفني التقني حول هذه الحادثة المهولة وحتى الان لا حياة لمن تنادي
5/7/2021
هيدا اللي خايفين منو.. طيب بالشق القضائي انقال انو التحقيق الفني خلص من زمان خلص من زمن القاضي السابق.. طيب الجيش بقول انا ما فيي اعلن التحقيق هيدا بتصرف القضاء قوى الامن نفس الشي.. طيب اتفضل يا قضاء قول للناس شو قال التحقيق الفني التقني ما انت بدك تبني عليه
7/8/2021
ليش ما بيعمل هيك، لي ما بيعمل هيك لانه ليس المطلوب الوصول الى الحقيقة.. ليس المطلوب الوصول للحقيقة.. لأنه في تواطؤ مع شركات التأمين تواطؤ سابق وتواطؤ لاحق هلأ اذا هيدا بيطلع التقرير وقبل ما يطلع القرار الظني وقبل ما يتحول الملف عالمجلس العدلي شركات التأمين بدها تدفع مليار ومئتين مليون وقيل مليار وستمائة مليون دولار للناس اللي مأمنين على أرواحهم وعلى أملاكهم لماذا التأخير.. لي.. شو ناطر
7/8/2021
ولمّا تثبت حزب الله أنّ نشر التقرير التقني هي مخالفة قادرة بحد ذاتها على الإطاحة بالمحقق العدلي بسبب خرق سرية التحقيق ، عاد ليطالب المحقق العدلي لكشف التقرير بالسر إلى العوائل .
طيب بدوش يقول بالعلن يقلكن انتو عوايل الشهدا انتو معنيين بالدم اللي سقط.. هيدي سنة وكم شهر.. ليش ما بدكم تعرفوا الحقيقة.. لي التقرير التقني ما بدو يطلع التقرير التحقيق الفني لي ما بدو يطلع!
18/10/2021
النيترات معروف مين جابها ! أو مش معروف؟
واحدة من الملاحظات التي وضعها حزب الله على المحقق العدلي كانت التحقيق في موضوع نيترات الأمونيوم ، حيث طالبه الأمين العام للحزب بضرورة التحقيق في مصدر النيترات هوية الجهة التي جاءت به الى لبنان ولمصلحة من!
من جانب آخر.. بعد خمستشهر ما بين معاكم انو هيدي النترات مين جابها علبنان ولمصلحة مين جايي علبنان.. طيب ما هيدا كلو لازم يكون بين.. اذا ما بين مصيبة واذا مبين ليش تاركينه ليطلع كل يوم واحد ياعد يتفلسف علينا وعلى غيرنا وعلى أصدقائنا وعلى حلفائنا وعلى الناس ويكذب عليهم ويضلل عليهم
8/1/2021
ومع أنه طالب بالتحقيق في مسالة النيترات "ومين جابها "، إلا أنه عاد بعد أشهر ليعتبر أنّ البحث في هذه المسألة مجرد باب استحداث للتصويب على حزب الله .
طيب شو بدهم يعملوا ما في شي بوصل على المقاومة وحزب الله.. افتتحوا قصة جديدة انو النترات.. من جاء بالنترات.. عظيم القضاء لازم يقول من جاء بالنترات.. السفينة اللي اجت بالنترات في معلومات بتقول انو هي اصلا مش جايي.. هيي صار معها حادث ولجأت الى مرفأ بيروت.. مش جايي عبيروت اصلا.. طيب
7/8/2021
ليعود بعد ذلك و بأشهر قليلة ويطالب "جناب" المحقق العدلي بالتركيز على موضوع الباخرة و"ومين جابها وكيف إجت" ، عوضا من تحميل المسؤولية للسياسيين !
الأصل متل ما قالوا كتير من اللبنانيين مش انا عم احكي شي جديد الاصل يا جناب المحقق العدلي انك تروح تقول لعوائل الشهدا قبل ما تحرضهم على السياسيين هول اللي عم تجتمع معهم كل يومين تلاتة تقلهم مين جاب الباخرة وكيف اجت الباخرة ومين فوت الباخرة وبإذن مين فاتت الباخرة ومين خلى المواد بالعنبر 12 وبإذن مين وبموافقة مين.. انت هيدا ما عم تعملوا
11/10/2021
اللافت أنّ كلّ هذه الملاحظات المتباينة والمتناقضة التي ساقها حزب الله ضد المحقق العدلي في مسألة التحقيق في موضوع النيترات، علمًا أنّ الأمين العام للحزب كان قد صرح بعيد إنفجار 4 آب مستبقًا نتائج التحقيق ، أنّ "النيترات معروف مين جابها وكيف إجت"!
وعكل حال بكرا بيجي التحقيق وببين وبيثبت لأنو هيدا لا يخفى اذا اللي انفجر بالمرفأ هزي صواريخ أو ذخائر أو أسلحة أو شيء عسكري هو يتبين من خلال التحقيق والنترات معروف مين جابها وكيف اجت وكيف دخلت عالبلد وكم سنة صرلها مخزنة هونيك والتحقيق عكل حال ببين هيدا الموضوع
7/8/2020
الإهمال الوظيفي والفساد ، مهم او مش مهم ؟!
في موضوع الإهمال والفساد ودورهما في تخزين النيترات وانفجار المرفأ كان حزب الله واضحًا وحازمًا بعد الرابع من آب موليًا هاتين المسألتين الأهمية القصوى ، لا بل أنه اعتبر أنّ احتمال كون الإنفجار عمل مدبر أو ناجم عن هجوم لا يقلل أبدا من أهمية الفساد والإهمال!
اليوم كل الدعوات لمحاربة الفساد اللي كانت تصطدم هون بقاضي غير نزيه وهون بقاضي جبان وهون بجهة عم تلف ال تلف التحقيق وتضبه بالدرج وهون لاعتبارات معينة طيب هالقضية شو.. هالقضية يمكن يطلع وجزء منها اكيد يعني حتى لو كان يا خيي اجا طيران وضرب حتى لو كان عمل مدبر لكن اذا بيطلع انو هي النترات صرلها ست سنين او سبع سنين بالمرفأ بهيدي الطريقة معناتها في جزء من القضية قطعا اهمال وتقصير وفساد.. اتفضلوا هون الحرب عالفساد اذا بهي القضية كل دعاة الحرب على الفساد ونحن منهم ما قدرنا نعمل شي معناتها ما في امكانية ينعمل شي خلص.. نطلع نصارح الشعب اللبناني ونقلوا ما في امكانية لا حرب عالفساد ولا مواجهة اهمال ولا مواجهة تقصير ويا شعب لبناني ما عندك دولة وما في امكانية تبني دولة روح شوف شو بدك تعمل بحالك.. انا برأيي الموضوع بهالحجم حتى ما ينقال بعدين فاجعة والوقت بلمها …
7/8/2020
بكل الاحوال انفجار قليل كان ام كثيرا هو ينم عن كارثة في العقل في الادارة في السلطة في النظام اللي موجود فينبغي ان يعني يحفزنا من اجل مزيد من التصلب في تصويب الاداء في هذا البلد
18/8/2020
ولكن ما إن اقترب المحقق العدلي من المحسوبين على حزب الله من الوزراء ، حتى قام الحزب باستدارة كاملة في خطابه معتبرا أنّ القاضي يركّز على الجزء المتعلق بالإهمال والفساد ويهمل تمامًا الجزء المتعلّق بالنيترات والإنفجار !
واضح من مسار التحقيق اللي هوي ماشي فيه، ما عم يقارب هيدي الأسئلة ما عم يوضح شي للناس ولا لعوائل الشهداء واضح انو رايح على تحميل المسؤوليات الادارية كأنه باني ويبدو هيك انو الموضوع اهمال وكيف هودي بقيوا ومين خلاهم وبعدين مين اجا لحتى يعمل التلحيم وكيف حصل الانفجار رايح عم يفتش على المسؤوليات الادارية..
8/1/2021
طيب رحت لوين عالاهمال الوظيفي وعم تكبر ملف الاهمال الوظيفي.. المهمل وظيفيا والمقصر بهيدا الموضوع لازم ينال اقصى العقوبات انا ما عم طالب بشي.. بس انا عم قول الجزء الاول ليش عم تتعاطى معو بتجاهل وتغافل ليش ما بتنقال الحقيقة للبنانيين انو السرية القضائية.. هيدا موضوع هيدا مش موضوع فلان قتل فلان
11/10/2021
اللافت أنه ليس ثمة ما يثبت أو يشير الى ان المحقق العدلي أهمل الجزء المتعلق بالانفجار والنيترات، علمًا أنّ حزب الله كان قد أعلن على لسان أمينه العام أنّه في حال ثبت أنّ انفجار الرابع من آب حادث عرضي يتوجّب التركيز على المسؤوليات من الناحية القانونية ، وفي حال ثبت العكس تبقى المسؤوليات قائمة!
اذا طلع التحقيق حادث عرضي معناتها القضاء اللبناني بدو يروح يشوف المسؤوليات على عاتق مين على المستوى القانوني ويعاقب الذين يتحملون المسؤولية عن هذه الفاجعة.. اذا عمل تخريبي طبعا بدها اتضل المسؤوليات قائمة لأنو بقاء هذه المواد ست سنوات وتحطوا مفرقعات حدها وبحد ذاته اهمال وتقصير يرقى الى مستوى الجريمة لكن بدنا نفتش من الذي يقف خلف هذا العمل التخريبي
14/8/2020
توازن طائفي وإستنسابية وهيدا القاضي!
ملاحظات حزب الله على المحقق العدلي (السابق والحالي) التي استجدت بعد الادعاء على الوزراء والمدراء المحسوبين عليه ، لم تقتصر على أولويات التحقيق، بل توسعت لتشير تارة الى اعتماد المحقق العدلي معيار التوزان الطائفي في ملاحقاته ، وتارة أخرى الاستنسابية وغياب المعايير !
نحنا دائما منقول بهيك ملف لازم يصير في تعاطي عادل ونزيه يعني ما بجوز بصراحة وبصدق انو كمان بهيدا الملف ينشغل ستة وستة مكرر.. الادعاء الاخير على رئيس الحكومة المستقيلة وعلى الوزراء الثلاثة انا واحد من الناس وكثيرين شمّوا فيه ريحة ستة وستة مكرر.. مين المسؤولين.. ان شاء الله يكونوا كلهم شيعة ما تشتغل ستة وستة مكرر ادّعي عليهم كلهم.. اذا كانوا كلهم مسلمين ادعي عليهم كلهم.. اذا كانوا كلهم مسيحيين ادعي عليهم كلهم
8/1/2021
المطلوب من قاضي التحقيق وحدة معايير المطلوب من قاضي التحقيق أنو ما يلجأ للاستنسابية.. اللي موجود حتى الآن استنسابية وما في وحدة معايير.. طيب فيك تفهمنا رئيس حكومة حالي ووزير اشغال سابق.. كيف يعني.. ايش مش رئيس حكومة سابق ما عم استهدف حدا عم احكي حكي موضوع علمي
7/8/2021
بمعزل عن أنه من الصعب جدا مناقشة المعايير التي ركن لها المحقق العدلي أو المنهجية التي اتّبعها قبل صدور القرار الظني والذي منعته طلبات الرد المتكررة من إنجازه ، يبقى واضحًا من خطاب حزب الله أنه كان يتوخّى الحصانة للوزراء والنواب الملاحقين إسوةً بالقضاة ! واضعا هذه الملاحقات في خانة الاستهداف السياسي !
أنت قاضي او مش قاضي !
طيب انو القانون بقول القضاة بروحوا على مجلس القضاء.. عال.. والدستور بقول الرؤساء والوزراء بروحوا على محكمة الرؤساء.. ليش بالرؤساء والوزراء مش قبلان ومعتبر هيدا حقك وعم تتجاوز كل الأصول الدستورية وعم تعتدي عالعالم وبالقضاة لأ.. القانون بقول بروحوا على مجلس القضاء الأعلى.. جاوبونا.. جاوبونا.. لنعرف انو هيدا اللي عم يصير حق وعدل وانصاف.. ولا هيدا استهداف سياسي
11/10/2021
كمان بالاستنسابية..عال.. انت القضاة اللي الهم علاقة واللي هني مسؤوليتهم اعظم.. اعظم من مسؤولية رؤساء الجمهورية اذا الهم مسؤولية اذا عليهم مسؤولية انا ما بعرف انا مش قاضي هلق بهيدا الموضوع ومسؤولية القضاة اكبر من مسؤولية رؤساء الحكومات ومسؤولية القضاة اكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة اكبر من مسؤولية قادة الاجهزة الامنية لأنه هني اللي أجازوا بإدخال المواد وهني اللي أجازوا بإبقاء المواد والكل إجرائي.. القاضيان او القضاة هني المسؤولون الأوائل يا عوائل الشهداء.. روحوا اسألوه لهيدا القاضي
11/10/2021
أكتر حدا بيتحمل مسؤولية بهي الجريمة هني القضاة القاضي الذي أذن بإدخال النترات الى المرفأ في ما يقال لأنو لو ما أذن كانوا النترات بقيوا بالسفينة وكانت السفينة راحت عمحل تاني او غرقت بالبحر، الاجهزة الامنية اللي بعض مسؤولينها الصغار هلق محبوسين رئيس المرفأ اللي محبوس رئيس الجمارك اللي محبوس واللي محملينهم مسؤولية وانا بدي دافع عنهم اليوم طيب ما هول لو ما القاضي أذن بفوتوا؟ ما كانوا بفوتوا.. اذا القاضي هوي اللي بيحمل مسؤولية
18/10/2021
الخاتمة من البداية
كل هذه التناقضات والتباينات والدعوات العلنية الى مخالفة القانون ،فضلًا عن جملة من المغالطات عندما يتعلق الأمر بالحقائق وتحويرها ، لا تعود مفهومة إطلاقا عندما نتذكّر ما قاله أمين عام الحزب بعيد الإنفجار
حادثة وطنية وانسانية مأساوية بإمتياز كيف تتعاطى معاها مؤسسات دولة والمسؤولين السياسيين والطبقة السياسية بالبلد الو ناتج مصيري.. الناتج المصيري شو هوي.. هوي انو الشعب اللبناني بيقدر على ضوء التعاطي مع هذه الحادثة يحسم شغلة.. انا واحد من الناس كلبناني بحسم شغلة انو في دولة بلبنان ولا ما في دولة بلبنان.. السؤال التاني في أمل ببناء دولة او ما في أمل ببناء دولة.. لانو انا بقلكم بصراحة اذا الدولة اللبنانية والطبقة السياسية اللبنانية سواء كانت في السلطة أو في المعارضة بهيدا الملف بهيدي القضية ما قدرت انو توصل لنتيجة بالتحقيق وما قدرت تحاكم معناتها الشعب اللبناني القوى السياسية الطبقة السياسية مؤسسات الدولة لا يوجد امل ببناء دولة.. ما بدي يأس حدا.. انا عم وصّف
7/8/2020
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